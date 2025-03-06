WP WooCommerce PC shop

Реалізований працюючий функціонал:
Вибір оплати: 1. оплата під час отримання або 2. передплата - переказ на картку по номеру замовлення.
Доставка. Нова Пошта відділення/поштомат або адресна доставка.
Замовлення. Повідомлення на пошту з номером, списком замовлення, та інструкцією по оплаті.
Реєстрація та авторизація користувачів. Особистий кабінет з обраним та попередніми замовленнями.
Wishlist для НЕзареєстрованих також доступний тимчасово.
Акції/скидки. Автоматично зараховується скидка за оплату від зазначеної ціни, або безкоштовна доставка від зазначеної ціни.
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