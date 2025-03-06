WP WooCommerce PC shop

Реалізований працюючий функціонал:

Вибір оплати: 1. оплата під час отримання або 2. передплата - переказ на картку по номеру замовлення.

Доставка. Нова Пошта відділення/поштомат або адресна доставка.

Замовлення. Повідомлення на пошту з номером, списком замовлення, та інструкцією по оплаті.

Реєстрація та авторизація користувачів. Особистий кабінет з обраним та попередніми замовленнями.

Wishlist для НЕзареєстрованих також доступний тимчасово.

Акції/скидки. Автоматично зараховується скидка за оплату від зазначеної ціни, або безкоштовна доставка від зазначеної ціни.

Тестувався на платному хостингу zzz.com.ua.

Респонсивний адаптивний дизайн під всі девайси.