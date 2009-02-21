Журнал «Пожарная Безопасность»
Системы управления (CMS)
Добавлена445 просмотров
15 лет назад
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Журнал «Yong`in xavfsizligi» - «Пожарная безопасность» - «Fire safety» Главного Управления пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан является специализированным, практическим, научно-техническим изданием. Проект функционирует на системе ARTofCMS