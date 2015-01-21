Администратор, программист, аналитик

Рекомендация

Горчилин Дмитрий Ильич, Старший специалист по технологической поддержке ОДБ ГО, Департамент автоматизации ОДБ, Головной офис. Стаж работы в Приватбанке 14 лет 7 мес.

Выполнял обязанности специалиста технической поддержки, администратора Sybase ASE и Replication Server, программиста, бизнес-аналитика.

Основная деятельность была связана с поддержкой репликационной системы головного банка, филиальной сети (позднее была упразднена), а так же "Москомприватбанка" (Россия), банка "Паритате" (Латвия), Приватбанк (Грузия, ранее ТаоБанк) и Кипрского филиала.

Отвечал за изменения репликационной системы и частично объектов на ASE серверах при установке версий ОДБ. Производил изменения репликационной системы в случае их необходимости, принимал участие в создании и поддержке репликационных систем вновь формируемых структурных подразделений и отдельных программных комплексов. Оказывал помощь другим сотрудникам, участвовал в оперативной ликвидации последствий сбоев и нештатных ситуаций, предоставлял развернутую информацию о репликационной системе, обеспечивал ее безаварийную работу.

За время работы Дмитрий Ильич показал себя ответственным и исполнительным сотрудником. Задания руководства выполнял точно и в срок. Критических нарушений работоспособности операционного дня банка и репликационной системы в части его касающейся не допускал. Взысканий и наказаний не имел. Неоднократно повышался в должности и уровне оклада. С сотрудниками поддерживал ровные, деловые отношения, на рабочем месте не связанных с исполнением служебных обязанностей разговоров не вел, в политических партиях не состоял, в общественно-политических мероприятиях не участвовал.

На момент увольнения Дмитрий Горчилин обслуживал репликационную систему количество подписанных на репликацию таблиц в которой составляло 18235.