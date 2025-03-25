CRM-портал для врачей в частной клиники

Ситуация: в частной клинике «ClinicFlow» (NDA название изменил) нет портала для врачей, где можно ввести учет пациентов, смотреть расписание приёмов и общаться с другими коллегами. Данные записываются все на бумаге. Всё это отнимало много времени и приводило к ошибкам.
Задача: мне поручили в роли продуктового дизайнера спроектировать 3 основных экрана для внутреннего портала клиники, где врачи могли бы:
Работать с пациентами (смотреть расписание, вести карточки)
Решать личные вопросы (запрашивать отпуск, получать документы)
Общаться с коллегами
Результаты:
Разработал календарь с цветовой кодировкой, что позволило врачам быстро ориентироваться в своих клиентах и мониторить график работы. Портал заменил бумажные журналы и Excel, что сократило время на поиск пациента и внесение изменений в карту с ≈ 5 минут до 32,2 сек
Разработал экран обмена сообщениями между коллегами внутри портала. Это сократило время на общение между врачами ≈ на 10 минут