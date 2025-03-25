CRM-портал для врачей в частной клиники

Ситуация: в частной клинике «ClinicFlow» (NDA название изменил) нет портала для врачей, где можно ввести учет пациентов, смотреть расписание приёмов и общаться с другими коллегами. Данные записываются все на бумаге. Всё это отнимало много времени и приводило к ошибкам.

Задача: мне поручили в роли продуктового дизайнера спроектировать 3 основных экрана для внутреннего портала клиники, где врачи могли бы: