Начал свою трудовую деятельность в 2007 году обычным сисадмином в маленькой фирме, управлял парой серверов и 50 рабочими станциями.

Потом сменил место работы, уже работал исключительно с серверами, виртуализацией KVM/Qemu, ESXi, Asterisk - сервером, все это на железе HP (EVA P4000, Blade-системы, FC-свитчи)

С 2014 года работаю в продуктовых и аутсорсинговых компаниях, основная экспертиза - AWS, Jenkins, Terraform, Ansible, Docker, изучаю kubernetes