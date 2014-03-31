Системный администратор Softline Trade
Добавлена105 просмотров
10 лет назад
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Системное администрирование локального офиса из 20 рабочих станций,
3 сервера, учебного класса из 10 рабочих станций и 2-х удаленных офисов
по 10 рабочих станций и 1 серверу в каждом.
Сервера и рабочие станции - Windows.
Прокладка кабелей ЛВС, закупка и установка нового оборудования,
обслуживание телефонной сети офиса.