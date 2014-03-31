Системный администратор Softline Trade

Системное администрирование локального офиса из 20 рабочих станций,

3 сервера, учебного класса из 10 рабочих станций и 2-х удаленных офисов

по 10 рабочих станций и 1 серверу в каждом.

Сервера и рабочие станции - Windows.

Прокладка кабелей ЛВС, закупка и установка нового оборудования,

обслуживание телефонной сети офиса.