Создание чат ботов и техническое сопровождение
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13 дней назад
Возьму на себя техническую часть любого проекта:
Рассылки - SMS - E-mail - Автозвонки
GetCourse - Базовая настройка - Полная настройка - Наполнение платформы - Подключение платежной системы - Работа с процессами
Создание чат-ботов в Телеграм, Inst - Под ваш сценарий - Подключение платежных систем
Tilda - Подключение домена - Подключение платежных систем - Подключение различных форм и кнопок
Вебинары - Настройка вебинаров Bizon365, GetCourse, Rutub - Сопровождение и модерация - Настройка Автовебинаров
Все задачи в срок! Всегда на связи! Ответственно подхожу к задачам!