Создание чат ботов и техническое сопровождение

Возьму на себя техническую часть любого проекта:

Рассылки - SMS - E-mail - Автозвонки

GetCourse - Базовая настройка - Полная настройка - Наполнение платформы - Подключение платежной системы - Работа с процессами

Создание чат-ботов в Телеграм, Inst - Под ваш сценарий - Подключение платежных систем

Tilda - Подключение домена - Подключение платежных систем - Подключение различных форм и кнопок

Вебинары - Настройка вебинаров Bizon365, GetCourse, Rutub - Сопровождение и модерация - Настройка Автовебинаров

Все задачи в срок! Всегда на связи! Ответственно подхожу к задачам!