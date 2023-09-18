Технический специалист онлайн-школ

Здравствуйте! Недавно я окончила курс и прошла стажировку в онлайн-школе «Администратор онлайн-школ».

Если Ваша школа нуждается в технической настройке на Геткурс, создании лендинга на Tilda, либо Ваш действующий администратор школы давно просит помощника - буду рада присоединиться.

Мои навыки и умения:

- настройка онлайн-школы на платформе GetCourse:

- настройка аккаунта, подключение домена, доменной почты, установка логотипа, фавикона;

- внесение тренингов, уроков на платформу;

- оформление продающей страницы, подключение форм регистрации;

- подготовка тренинга, курсов к продаже, оформление продукта, предложений;

- настройка различных воронок;

- создание рассылок;

- подключение платежных систем, яндекс-метрики и др.

- создание сайтов, лендингов на конструкторе Tilda:

- создание одностраничных и многостраничных сайтов;

- разработка дизайна в зеро-блок;

- подключение платежных систем и систем сбора данных;

- создание ботов, рассылок в BotHelp,

- настройка вебинара или автовебинара на платформе Bizon 365

- оформление гайдов, чек-листов, презентаций, баннеров,

- отрисовка иконок, эмодзи, небольших иллюстраций в Adobe Illustrator.





Ответственная, внимательная, помогу всем чем смогу)))

Буду рада видеть ваши обращения))