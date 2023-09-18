Технический специалист онлайн-школ

Системное администрирование
Добавлена
3 месяца назад
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Здравствуйте! Недавно я окончила курс и прошла стажировку в онлайн-школе «Администратор онлайн-школ». 

Если Ваша школа нуждается в технической настройке на Геткурс, создании лендинга на Tilda, либо Ваш действующий администратор школы давно просит помощника - буду рада присоединиться.

 Мои навыки и умения:

- настройка онлайн-школы на платформе GetCourse:

- настройка аккаунта, подключение домена, доменной почты, установка логотипа, фавикона;

  - внесение тренингов, уроков на платформу;

  - оформление продающей страницы, подключение форм регистрации;

  - подготовка тренинга, курсов к продаже, оформление продукта, предложений;

  - настройка различных воронок;

  - создание рассылок;

  - подключение платежных систем, яндекс-метрики и др.

 

- создание сайтов, лендингов на конструкторе Tilda:

  - создание одностраничных и многостраничных сайтов;

  - разработка дизайна в зеро-блок;

  - подключение платежных систем и систем сбора данных;

 

- создание ботов, рассылок в BotHelp,

- настройка вебинара или автовебинара на платформе Bizon 365

- оформление гайдов, чек-листов, презентаций, баннеров,

- отрисовка иконок, эмодзи, небольших иллюстраций в Adobe Illustrator.


Ответственная, внимательная, помогу всем чем смогу)))

Буду рада видеть ваши обращения))

Крупень М.Л. - резюме техспец.docx
253 КБ