Технический специалист онлайн-школ
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Здравствуйте! Недавно я окончила курс и прошла стажировку в онлайн-школе «Администратор онлайн-школ».
Если Ваша школа нуждается в технической настройке на Геткурс, создании лендинга на Tilda, либо Ваш действующий администратор школы давно просит помощника - буду рада присоединиться.
Мои навыки и умения:
- настройка онлайн-школы на платформе GetCourse:
- настройка аккаунта, подключение домена, доменной почты, установка логотипа, фавикона;
- внесение тренингов, уроков на платформу;
- оформление продающей страницы, подключение форм регистрации;
- подготовка тренинга, курсов к продаже, оформление продукта, предложений;
- настройка различных воронок;
- создание рассылок;
- подключение платежных систем, яндекс-метрики и др.
- создание сайтов, лендингов на конструкторе Tilda:
- создание одностраничных и многостраничных сайтов;
- разработка дизайна в зеро-блок;
- подключение платежных систем и систем сбора данных;
- создание ботов, рассылок в BotHelp,
- настройка вебинара или автовебинара на платформе Bizon 365
- оформление гайдов, чек-листов, презентаций, баннеров,
- отрисовка иконок, эмодзи, небольших иллюстраций в Adobe Illustrator.
Ответственная, внимательная, помогу всем чем смогу)))
Буду рада видеть ваши обращения))