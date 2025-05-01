Автоматизированная обработка текстовых данных с помощью нейросетей

Задача:

Заказчику требовалось решение для анализа больших объемов текстовых данных (документы, статьи, отчеты) с последующей их обработкой нейросетью для выделения ключевой информации и сохранения структурированных результатов в базу данных. Основные требования:

Автоматическое сканирование папок с текстовыми файлами ( .txt , .pdf , .docx ).

Обработка текста через NLP-модели (например, summarization , keyphrase extraction ).

Сохранение результатов в БД с возможностью дальнейшего анализа.

Гибкость в выборе моделей (локальные или API-решения, например, Hugging Face , OpenAI , spaCy ).

Анализ и решение:

Обработка файлов: PyPDF2 / pdfplumber – для чтения PDF. python-docx – для работы с .docx . os / glob – рекурсивный обход папок.

NLP-обработка: transformers (Hugging Face) – для суммаризации и выделения сущностей. spaCy / nltk – для предобработки текста (токенизация, стемминг). Возможность подключения OpenAI API для более сложных запросов.

База данных: SQLite / PostgreSQL – для хранения структурированных данных. SQLAlchemy – ORM для удобной работы с БД.

Дополнительно: asyncio / aiofiles – для асинхронной обработки больших объемов данных. logging – трекинг ошибок и прогресса.



Модульная структура: file_reader/ – загрузка и парсинг файлов. nlp_processor/ – обработка текста нейросетью. db_manager/ – работа с базой данных. config/ – настройки путей, моделей, API-ключей.

Гибкость: Поддержка разных NLP-моделей через конфигурационный файл. Возможность выбора между локальными и облачными моделями.



Автоматическое определение формата файлов и выбор парсера.

Пакетная обработка (batch processing) для оптимизации нагрузки на GPU/CPU.

Кэширование промежуточных результатов (если обработка прерывается).

Логирование всех этапов для отладки.

Поддержка мультиязычных текстов (если модель позволяет).

Почему заказчик остался доволен?

- Автоматизация: Ручная обработка тысяч файлов больше не нужна – система делает всё сама.

- Гибкость: Можно использовать как локальные модели (дешево), так и мощные API (качественно).

- Масштабируемость: Архитектура позволяет легко добавлять новые форматы файлов и NLP-модели.

- Надежность: Логирование и кэширование минимизируют потери данных при сбоях.

Итог:

TextDataProcessor – это универсальное решение для автоматической обработки текстовых данных с помощью нейросетей. Заказчик получил инструмент, который экономит часы ручной работы, предоставляя структурированные данные для аналитики, отчетности или интеграции в другие системы.

🔗 Стек технологий:

Python, Hugging Face Transformers, spaCy, SQLAlchemy

PyPDF2, python-docx, aiofiles

SQLite / PostgreSQL

Docker (опционально для развертывания)

Система успешно применяется для анализа научных статей в инфраструктуре компании.