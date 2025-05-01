Автоматизированная обработка текстовых данных с помощью нейросетей
Задача:
Заказчику требовалось решение для анализа больших объемов текстовых данных (документы, статьи, отчеты) с последующей их обработкой нейросетью для выделения ключевой информации и сохранения структурированных результатов в базу данных. Основные требования:
Автоматическое сканирование папок с текстовыми файлами (
.txt,
.docx).
Обработка текста через NLP-модели (например,
summarization,
keyphrase extraction).
Сохранение результатов в БД с возможностью дальнейшего анализа.
Гибкость в выборе моделей (локальные или API-решения, например,
Hugging Face,
OpenAI,
spaCy).
Анализ и решение:1. Выбор технологий и библиотек:
Обработка файлов:
PyPDF2/
pdfplumber– для чтения PDF.
python-docx– для работы с
.docx.
os/
glob– рекурсивный обход папок.
NLP-обработка:
transformers(Hugging Face) – для суммаризации и выделения сущностей.
spaCy/
nltk– для предобработки текста (токенизация, стемминг).
Возможность подключения
OpenAI APIдля более сложных запросов.
База данных:
SQLite/
PostgreSQL– для хранения структурированных данных.
SQLAlchemy– ORM для удобной работы с БД.
Дополнительно:
asyncio/
aiofiles– для асинхронной обработки больших объемов данных.
logging– трекинг ошибок и прогресса.
Модульная структура:
file_reader/– загрузка и парсинг файлов.
nlp_processor/– обработка текста нейросетью.
db_manager/– работа с базой данных.
config/– настройки путей, моделей, API-ключей.
Гибкость:
Поддержка разных NLP-моделей через конфигурационный файл.
Возможность выбора между локальными и облачными моделями.
Автоматическое определение формата файлов и выбор парсера.
Пакетная обработка (batch processing) для оптимизации нагрузки на GPU/CPU.
Кэширование промежуточных результатов (если обработка прерывается).
Логирование всех этапов для отладки.
Поддержка мультиязычных текстов (если модель позволяет).
Почему заказчик остался доволен?
- Автоматизация: Ручная обработка тысяч файлов больше не нужна – система делает всё сама.
- Гибкость: Можно использовать как локальные модели (дешево), так и мощные API (качественно).
- Масштабируемость: Архитектура позволяет легко добавлять новые форматы файлов и NLP-модели.
- Надежность: Логирование и кэширование минимизируют потери данных при сбоях.
Итог:
TextDataProcessor – это универсальное решение для автоматической обработки текстовых данных с помощью нейросетей. Заказчик получил инструмент, который экономит часы ручной работы, предоставляя структурированные данные для аналитики, отчетности или интеграции в другие системы.
🔗 Стек технологий:
Python, Hugging Face Transformers, spaCy, SQLAlchemy
PyPDF2, python-docx, aiofiles
SQLite / PostgreSQL
Docker (опционально для развертывания)
Система успешно применяется для анализа научных статей в инфраструктуре компании.