Библиотека управления и звуковой интеграции
Rebellium Audio Library
Библиотека управления и звуковой интеграции.
На снимке - версия для показа.
Библиотека заказывалась для использования совместно с GarminMobilePC, системой
спутниковой навигации и программным обеспечением службы такси в одном из городов США.
Предназначена для регулирования уровня громкости звука в салоне и на водительском месте.
Качественная обработка включает перехват любых речевых сигналов, включая
подсистему TTS (Text To Speech) и обычный звук.
Для обеспечения максимально гибкой интеграции компонент выполнен в виде COM-сборки.
Со временем встроена в TempGP Rebellium OSK 3 (плагин для Centrafuse Auto 3 - автомобильного
"бортового компьютера"). Имеет несколько программных настроек и защиту от копирования.
В ходе разработки широко применялся реверсинг и работа с форматом исполняемых файлов (PE).
Одно из обязательных условий реализации - невмешательство в исходный код Garmin-а,
в соответствии с лицензионным соглашением об условиях его эксплуатации.
Стоимость разработки - 500$.