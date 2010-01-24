http://www.tempgp.com

Rebellium Audio Library

Библиотека управления и звуковой интеграции.

На снимке - версия для показа.

Библиотека заказывалась для использования совместно с GarminMobilePC, системой

спутниковой навигации и программным обеспечением службы такси в одном из городов США.

Предназначена для регулирования уровня громкости звука в салоне и на водительском месте.

Качественная обработка включает перехват любых речевых сигналов, включая

подсистему TTS (Text To Speech) и обычный звук.

Для обеспечения максимально гибкой интеграции компонент выполнен в виде COM-сборки.

Со временем встроена в TempGP Rebellium OSK 3 (плагин для Centrafuse Auto 3 - автомобильного

"бортового компьютера"). Имеет несколько программных настроек и защиту от копирования.

В ходе разработки широко применялся реверсинг и работа с форматом исполняемых файлов (PE).

Одно из обязательных условий реализации - невмешательство в исходный код Garmin-а,

в соответствии с лицензионным соглашением об условиях его эксплуатации.

Стоимость разработки - 500$.