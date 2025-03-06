Cinema_movie_bot

🎬 Telegram-бот для поиска фильмов
https://t.me/cinema_movie_art_bot - Ссылка на бота
📌 Описание проекта
Этот бот создан для помощи пользователям в поиске фильмов. Он может подсказывать информацию о фильмах, предлагать случайные варианты для просмотра и сохранять любимые фильмы пользователя. Бот работает через Telegram API и развернут на платформе Heroku.
🔧 Функционал
📂 Каталог фильмов: бот может показать список доступных фильмов.
🎲 Случайный фильм: если не знаешь, что посмотреть, бот предложит случайный фильм из базы.
📝 Описание фильма: бот показывает краткое описание, жанр и рейтинг фильма.
🛠️ Технологии
Язык программирования: Python
Библиотеки:
pyTelegramBotAPI,
requests,
Flask
Хостинг: Heroku
База данных: SQLite
🚀 Итог
Этот бот — готовое решение для любителей кино, которое упрощает выбор фильмов и делает процесс просмотра ещё интереснее. В будущем можно добавить интеграцию с API кинопоиска или улучшить систему рекомендаций.