Cinema_movie_bot

🎬 Telegram-бот для поиска фильмов

https://t.me/cinema_movie_art_bot - Ссылка на бота

📌 Описание проекта

Этот бот создан для помощи пользователям в поиске фильмов. Он может подсказывать информацию о фильмах, предлагать случайные варианты для просмотра и сохранять любимые фильмы пользователя. Бот работает через Telegram API и развернут на платформе Heroku.

🔧 Функционал

📂 Каталог фильмов: бот может показать список доступных фильмов.

🎲 Случайный фильм: если не знаешь, что посмотреть, бот предложит случайный фильм из базы.

📝 Описание фильма: бот показывает краткое описание, жанр и рейтинг фильма.

🛠️ Технологии

Язык программирования: Python

Библиотеки: pyTelegramBotAPI , requests , Flask

Хостинг: Heroku

База данных: SQLite

🚀 Итог

Этот бот — готовое решение для любителей кино, которое упрощает выбор фильмов и делает процесс просмотра ещё интереснее. В будущем можно добавить интеграцию с API кинопоиска или улучшить систему рекомендаций.