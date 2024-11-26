Опис роботи:
Dream Finance Bot – це Telegram-бот, створений для автоматизації фінансових операцій та оптимізації процесів обміну інформацією між клієнтами та адміністраторами.
Функціонал:
Обробка фінансових запитів із вибором постачальника .
Інтеграція з Google Sheets для ведення записів та збереження історії транзакцій.
Багатомовний інтерфейс (українська/англійська) з можливістю зміни мови.
Автоматичне додавання користувача до системи з реєстрацією ID чату.
Кнопки для підтвердження/скасування запитів зі зручним керуванням у спільному чаті.
Видалення кнопок після підтвердження або скасування для уникнення помилок.
Перегляд історії транзакцій для кожного користувача за двома окремими рахунками.
Результат:
Зменшення ручної роботи адміністратора на 70%.
Чіткий і впорядкований фінансовий облік у Google Sheets.
Простота у використанні навіть для нових клієнтів.
Технології:
Python (бібліотека TeleBot)
Google Sheets API для інтеграції з таблицями.
Роль у проєкті:
Розробка функціоналу бота під ключ.
Тестування та налагодження взаємодії між ботом і зовнішніми сервісами.
Запуск і технічна підтримка після завершення проєкту.