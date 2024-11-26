Опис роботи:

Dream Finance Bot – це Telegram-бот, створений для автоматизації фінансових операцій та оптимізації процесів обміну інформацією між клієнтами та адміністраторами.

Функціонал:

Обробка фінансових запитів із вибором постачальника .

Інтеграція з Google Sheets для ведення записів та збереження історії транзакцій.

Багатомовний інтерфейс (українська/англійська) з можливістю зміни мови.

Автоматичне додавання користувача до системи з реєстрацією ID чату.

Кнопки для підтвердження/скасування запитів зі зручним керуванням у спільному чаті.

Видалення кнопок після підтвердження або скасування для уникнення помилок.

Перегляд історії транзакцій для кожного користувача за двома окремими рахунками.

Результат:

Зменшення ручної роботи адміністратора на 70%.

Чіткий і впорядкований фінансовий облік у Google Sheets.

Простота у використанні навіть для нових клієнтів.

Технології:

Python (бібліотека TeleBot)

Google Sheets API для інтеграції з таблицями.

Роль у проєкті: