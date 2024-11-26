Dream Finance Bot

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5 месяцев назад
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Опис роботи:

Dream Finance Bot – це Telegram-бот, створений для автоматизації фінансових операцій та оптимізації процесів обміну інформацією між клієнтами та адміністраторами.

Функціонал:

  • Обробка фінансових запитів із вибором постачальника .

  • Інтеграція з Google Sheets для ведення записів та збереження історії транзакцій.

  • Багатомовний інтерфейс (українська/англійська) з можливістю зміни мови.

  • Автоматичне додавання користувача до системи з реєстрацією ID чату.

  • Кнопки для підтвердження/скасування запитів зі зручним керуванням у спільному чаті.

  • Видалення кнопок після підтвердження або скасування для уникнення помилок.

  • Перегляд історії транзакцій для кожного користувача за двома окремими рахунками.

Результат:

  • Зменшення ручної роботи адміністратора на 70%.

  • Чіткий і впорядкований фінансовий облік у Google Sheets.

  • Простота у використанні навіть для нових клієнтів.

Технології:

  • Python (бібліотека TeleBot)

  • Google Sheets API для інтеграції з таблицями.

Роль у проєкті:

  • Розробка функціоналу бота під ключ.

  • Тестування та налагодження взаємодії між ботом і зовнішніми сервісами.

  • Запуск і технічна підтримка після завершення проєкту.