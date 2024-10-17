Двери тут дешевле: О компании Сеть салонов дверей!

Было:

300 тысяч — рекламный бюджет

Лиды с сайта Авито, VK и лично

После консультации клиенты не получают обратной связи

За месяц закрыто 2 точки

Внедрили:

CRM и IP телефонию

Оцифровали воронку продаж

Собрали все лиды в единой базе

Назначили ответственного администратора

Стало:

Все лиды проходят первичную обработку

Добавили автоматическое уведомление о встрече с адресом и датой

9 из 17 точек увеличили выручку в x2

Открыли новый филиал