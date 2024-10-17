Двери тут дешевле: О компании Сеть салонов дверей!
Добавленанет просмотров
7 месяцев назад
Было:
300 тысяч — рекламный бюджет
Лиды с сайта Авито, VK и лично
После консультации клиенты не получают обратной связи
За месяц закрыто 2 точки
Внедрили:
CRM и IP телефонию
Оцифровали воронку продаж
Собрали все лиды в единой базе
Назначили ответственного администратора
Стало:
Все лиды проходят первичную обработку
Добавили автоматическое уведомление о встрече с адресом и датой
9 из 17 точек увеличили выручку в x2
Открыли новый филиал