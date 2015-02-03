IMEX-Broker-Moscow

Высококлассный сервис таможенного оформления «ТП ИМЭКС» (IMEX) поможет вам в оформлении грузов, доставке,экспедировании контейнерных перевозок, международных перевозок, сертификации товаров и т.д. Все услуги лицензированы. На каждом из направлений работает специалист в своей сфере.

При создании сайта для «ТП ИМЭКС» (IMEX) был реализован строгий неброский дизайн. На каждой странице использованы уникальные статьи.

С помощью грамотного размещение контента любой пользователь может найти необходимую ему информацию. А для получения дополнительной информации можно позвонить по указанным телефонам, не переходя на другую страницу сайта.

Чтобы сайт оставался актуальным для пользователей Интернета, его необходимо продвигать и оптимизировать.

Мы провели анализ сайтов конкурентов, аудит сайта компании, сформировали уникальное семантическое ядро запросов для наиболее эффективного продвижения сайта. Сайт продвигается преимущественно с помощью системы контекстной рекламы Яндекс.Директ