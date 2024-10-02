Класификация наименований товаров с помошью машинного обучения ML

Моя услуга по автоматической классификации текстовых данных поможет вам эффективно управлять и анализировать большие объемы информации. Я предлагаю инновационное решение, которое включает в себя обучение модели машинного обучения на основе ваших данных и ключевых слов, а также автоматическую классификацию новых текстов.



Основные преимущества моей услуги:



Автоматизация процесса: Мой скрипт автоматически классифицирует текстовые данные, что значительно экономит время и ресурсы.

Гибкость и адаптивность: Модель обучается на ваших данных и может быть легко адаптирована под специфические требования вашего бизнеса.

Высокая точность: Использование передовых алгоритмов машинного обучения обеспечивает высокую точность классификации.

Поддержка ключевых слов: Возможность добавления и управления ключевыми словами для каждой категории, что улучшает качество классификации.

Простота использования: Интуитивно понятный интерфейс и возможность ручной корректировки результатов.

Интеграция с Telegram-ботом: Моя услуга также включает интеграцию с Telegram-ботом, что позволяет вам удобно управлять процессом классификации и получать уведомления о результатах.



Как это работает:



Загрузка данных: Я загружаю ваши текстовые данные из файла.

Обучение модели: Если модель еще не обучена, я прошу вас разметить данные, указав категории для каждой позиции.

Классификация: Обученная модель автоматически классифицирует новые тексты.

Управление ключевыми словами: Вы можете добавлять новые ключевые слова для каждой категории, что улучшает качество классификации.

Сохранение результатов: Результаты классификации сохраняются в CSV файле для дальнейшего анализа.