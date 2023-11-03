Конвертер

Системное программирование
Добавлена
2 месяца назад
2 просмотра
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Данный проект конвертирует файлы в требуемые форматы (конвертирует аудио в видео или видео в аудио) и возвращает сконвертированный файл. Очень простая программа, использующая библиотеки ffmpeg, customtkinter.