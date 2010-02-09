Плагин для шифрованного обмена сообщениями
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CLOAK
Плагин для Internet Explorer-а, позволяющий шифровать содержимое элементов веб-страницы.
На снимке - окно смены секретного ключа и зашифрованный текст письма перед отправкой.
Данный программный продукт является частью небольшого программного комплекса,
распостряняющегося на коммерческой основе и предназначенного для шифрованного
обмена сообщениями в браузерах Internet Explorer и Mozilla Firefox.
Выполнен в сборках full и trial. Любой выделенный на странице текст можно зашифровать
секретным ключом - для шифрования используется один из современных и достаточно
криптостойких алгоритмов, реализованный сторонней библиотекой Javascript.
Программа имеет защиту от небезопасного использования скриптами веб-страниц и
полностью совместима с аналогичным продуктом для Mozilla Firefox.
Исходная стоимость разработки - 2500 Российских рублей.