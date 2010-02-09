Плагин для шифрованного обмена сообщениями

http://www.cloakcover.com

CLOAK

Плагин для Internet Explorer-а, позволяющий шифровать содержимое элементов веб-страницы.

На снимке - окно смены секретного ключа и зашифрованный текст письма перед отправкой.

Данный программный продукт является частью небольшого программного комплекса,

распостряняющегося на коммерческой основе и предназначенного для шифрованного

обмена сообщениями в браузерах Internet Explorer и Mozilla Firefox.

Выполнен в сборках full и trial. Любой выделенный на странице текст можно зашифровать

секретным ключом - для шифрования используется один из современных и достаточно

криптостойких алгоритмов, реализованный сторонней библиотекой Javascript.

Программа имеет защиту от небезопасного использования скриптами веб-страниц и

полностью совместима с аналогичным продуктом для Mozilla Firefox.

Исходная стоимость разработки - 2500 Российских рублей.