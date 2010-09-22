HashMe

Программа для вычисления MD5/SHA-1/SHA-256/CRC-32.

На снимке - окно программы в процессе обработки файлов.

Программа предназначена для вычисления наиболее популярных хэшей

файлов - MD5, SHA-1, SHA-256 и CRC-32. Встраивается в оболочку Windows, может

вызываться из контекстного меню проводника или Total Commander-а.

Полученные значения легко сравнить с эталонными - для этого предназначено

специальное поле ввода, подсвечивающееся при совпадении значений.

Последняя версия программы работает с 32- и 64-битными версиями Windows и

умеет эффективно использовать все ядра процессора, благодаря чему достигается

предельно высокая скорость обработки.