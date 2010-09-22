Программа для вычисления MD5/SHA-1/SHA-256/CRC-32
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15 лет назад
HashMe
Программа для вычисления MD5/SHA-1/SHA-256/CRC-32.
На снимке - окно программы в процессе обработки файлов.
Программа предназначена для вычисления наиболее популярных хэшей
файлов - MD5, SHA-1, SHA-256 и CRC-32. Встраивается в оболочку Windows, может
вызываться из контекстного меню проводника или Total Commander-а.
Полученные значения легко сравнить с эталонными - для этого предназначено
специальное поле ввода, подсвечивающееся при совпадении значений.
Последняя версия программы работает с 32- и 64-битными версиями Windows и
умеет эффективно использовать все ядра процессора, благодаря чему достигается
предельно высокая скорость обработки.