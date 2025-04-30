Telegram-бот для автоматизации работы с группами и чатами

Задача:

Заказчик хотел создать удобного Telegram-бота, который позволит пользователям взаимодействовать с GPT-моделями через API. Основные требования:

Поддержка нескольких провайдеров (GPT, Gemini, Dall-e, llama и др.).

Гибкая настройка параметров запросов.

Возможность работы как в приватных чатах, так и в группах.

Удобное управление через команды и инлайн-режим.

Отсутствие платных подписок на API.

Анализ и решение:

Выбор технологий: Для бота использована библиотека aiogram (асинхронная работа, удобный API).

Интеграция с g4f для бесплатного доступа к GPT и с OpenAI API для платных запросов.

Система кэширования ( lru_cache ) для ускорения ответов при повторных запросах. Архитектура: Модульная структура ( handlers/ , services/ , utils/ ) для удобного масштабирования.

Гибкая система конфигурации через .env (API-ключи, настройки моделей).

Поддержка мультипоточности для обработки нескольких запросов одновременно. Особенности реализации: Инлайн-режим для быстрых запросов прямо из любого чата.

Команды для настройки модели ( /model , /temp ).

Обработка длинных сообщений через автоматическую разбивку на части.

Почему заказчик остался доволен?

Гибкость: Бот поддерживает как платные, так и бесплатные API, что расширяет аудиторию.

Производительность: Асинхронность и кэширование ускоряют ответы даже при высокой нагрузке.

Удобство: Четкое управление через команды и инлайн-режим делает бота интуитивно понятным.

Масштабируемость: Чистая архитектура позволяет легко добавлять новые провайдеры GPT.

Итог:

TeleG4f – это мощный и удобный бот, который открывает доступ к GPT прямо в Telegram, с поддержкой разных API и гибкими настройками. Заказчик получил готовое решение, которое можно легко дорабатывать под новые задачи.