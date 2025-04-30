Telegram-бот для автоматизации работы с группами и чатами

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12 дней назад
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План выполнения проекта TeleG4f.docx
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Задача:
Заказчик хотел создать удобного Telegram-бота, который позволит пользователям взаимодействовать с GPT-моделями через API. Основные требования:

  • Поддержка нескольких провайдеров (GPT, Gemini, Dall-e, llama и др.).

  • Гибкая настройка параметров запросов.

  • Возможность работы как в приватных чатах, так и в группах.

  • Удобное управление через команды и инлайн-режим.

  • Отсутствие платных подписок на API.

Анализ и решение:

  1. Выбор технологий:

    • Для бота использована библиотека aiogram (асинхронная работа, удобный API).

    • Интеграция с g4f для бесплатного доступа к GPT и с OpenAI API для платных запросов.

    • Система кэширования (lru_cache) для ускорения ответов при повторных запросах.

  2. Архитектура:

    • Модульная структура (handlers/, services/, utils/) для удобного масштабирования.

    • Гибкая система конфигурации через .env (API-ключи, настройки моделей).

    • Поддержка мультипоточности для обработки нескольких запросов одновременно.

  3. Особенности реализации:

    • Инлайн-режим для быстрых запросов прямо из любого чата.

    • Команды для настройки модели (/model, /temp).

    • Обработка длинных сообщений через автоматическую разбивку на части.

Почему заказчик остался доволен?
Гибкость: Бот поддерживает как платные, так и бесплатные API, что расширяет аудиторию.
Производительность: Асинхронность и кэширование ускоряют ответы даже при высокой нагрузке.
Удобство: Четкое управление через команды и инлайн-режим делает бота интуитивно понятным.
Масштабируемость: Чистая архитектура позволяет легко добавлять новые провайдеры GPT.

Итог:
TeleG4f – это мощный и удобный бот, который открывает доступ к GPT прямо в Telegram, с поддержкой разных API и гибкими настройками. Заказчик получил готовое решение, которое можно легко дорабатывать под новые задачи.