Telegram-бот для автоматизации работы с группами и чатами
Задача:
Заказчик хотел создать удобного Telegram-бота, который позволит пользователям взаимодействовать с GPT-моделями через API. Основные требования:
Поддержка нескольких провайдеров (GPT, Gemini, Dall-e, llama и др.).
Гибкая настройка параметров запросов.
Возможность работы как в приватных чатах, так и в группах.
Удобное управление через команды и инлайн-режим.
Отсутствие платных подписок на API.
Анализ и решение:
Выбор технологий:
Для бота использована библиотека
aiogram(асинхронная работа, удобный API).
Интеграция с
g4fдля бесплатного доступа к GPT и с OpenAI API для платных запросов.
Система кэширования (
lru_cache) для ускорения ответов при повторных запросах.
Архитектура:
Модульная структура (
handlers/,
services/,
utils/) для удобного масштабирования.
Гибкая система конфигурации через
.env(API-ключи, настройки моделей).
Поддержка мультипоточности для обработки нескольких запросов одновременно.
Особенности реализации:
Инлайн-режим для быстрых запросов прямо из любого чата.
Команды для настройки модели (
/model,
/temp).
Обработка длинных сообщений через автоматическую разбивку на части.
Почему заказчик остался доволен?
Гибкость: Бот поддерживает как платные, так и бесплатные API, что расширяет аудиторию.
Производительность: Асинхронность и кэширование ускоряют ответы даже при высокой нагрузке.
Удобство: Четкое управление через команды и инлайн-режим делает бота интуитивно понятным.
Масштабируемость: Чистая архитектура позволяет легко добавлять новые провайдеры GPT.
Итог:
TeleG4f – это мощный и удобный бот, который открывает доступ к GPT прямо в Telegram, с поддержкой разных API и гибкими настройками. Заказчик получил готовое решение, которое можно легко дорабатывать под новые задачи.