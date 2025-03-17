Специалист службы поддержки клиентов

Описание: Работа включала оперативную обработку входящих обращений клиентов через электронную почту, чаты и телефонные звонки. Успешно решал конфликты и сложные ситуации, консультировал по вопросам продуктов и услуг компании, предоставлял техническую помощь.
Основные задачи:
Консультирование клиентов по вопросам компании
Оперативное решение проблем и запросов
Ведение документации и отчетности в CRM
Улучшение клиентского опыта
Достижения:
Высокие показатели удовлетворенности клиентов (более 90%)
Увеличение скорости обработки обращений на 25%
Получение положительных отзывов от клиентов за качественное обслуживание