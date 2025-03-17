Специалист службы поддержки клиентов

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2 месяца назад
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Ramiz Babazade's Resume.pdf
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Описание: Работа включала оперативную обработку входящих обращений клиентов через электронную почту, чаты и телефонные звонки. Успешно решал конфликты и сложные ситуации, консультировал по вопросам продуктов и услуг компании, предоставлял техническую помощь.

Основные задачи:

  • Консультирование клиентов по вопросам компании

  • Оперативное решение проблем и запросов

  • Ведение документации и отчетности в CRM

  • Улучшение клиентского опыта

Достижения:

  • Высокие показатели удовлетворенности клиентов (более 90%)

  • Увеличение скорости обработки обращений на 25%

  • Получение положительных отзывов от клиентов за качественное обслуживание