Администратор группы ВК (Контент-менеджер)

Работала в веб-студии 1 год: в ходе работы получила навыки основ продаж, работа с возражениями и негативом, психология клиента, контекстная реклама, продвижение в соц.сетях. Образования маркетолога нет, но уме ориентироваться в этих вопросах (прочла много книг и прослушала вебинары по этим темам).

Высшее образование - юридическое, что дало мне отличные знания русского языка, грамотно построенные фразы и предложения.

Также занимаюсь оформлением аватара и меню группы, создание инфографики, редактирование фото под бренд, знание основ Photoshop.

Самостоятельно веду несколько своих групп:

https://vk.com/your_fashions - двухшаговая модель продаж - общетематическая группа

https://vk.com/bis_secret - двухшаговая модель продаж - общетематическая группа

https://vk.com/all_mens_book - двухшаговая модель продаж - общетематическая группа

https://vk.com/flash_tattoo_s - сообщество по ассортименту

Прошла также онлайн-курсы по SMM-продвижению: М.Банника и Д.Халилова.