Администратор в соц. сетях Вонтакте и Инстаграм

1. Поиск площадок для посевов. Анализ площадок.

2. Наполнение площадок фото и видео материалами, размещение товаров, разделы обсуждений и прочее. 3. Создание виджетов Вконтакте: тесты, запись на прием и т.д. Настойка рассылок.

4. Наполнение раздела "Актуальное в инстаграм" (новые коллекции, адреса, отзывы, прайс, сотрудники и прочее)5. Модерация - ответы на вопросы клиентов.6. Запуск конкурсов, идеи для конкурсов. Поиск партнёров для совместных конкурсов.

7. Создание не сложных баннеров, оформление для "актуального" прочее.