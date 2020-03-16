Администратор в соц. сетях Вонтакте и Инстаграм
Добавлена46 просмотров
4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Поиск площадок для посевов. Анализ площадок.
2. Наполнение площадок фото и видео материалами, размещение товаров, разделы обсуждений и прочее. 3. Создание виджетов Вконтакте: тесты, запись на прием и т.д. Настойка рассылок.
4. Наполнение раздела "Актуальное в инстаграм" (новые коллекции, адреса, отзывы, прайс, сотрудники и прочее)5. Модерация - ответы на вопросы клиентов.6. Запуск конкурсов, идеи для конкурсов. Поиск партнёров для совместных конкурсов.
7. Создание не сложных баннеров, оформление для "актуального" прочее.