Адміністрування сторінок онлайн-книгарні

Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
-W-krFEQn3M.jpg
Снимок11.JPG
Снимок1.JPG
Снимеок.JPG
Снимокк.JPG
Сн8988имок.JPG
eaa8e852-0ee6-4ea2-a227-69853b5f021c.png

З 2017 року та по 2022 рік я працювала зі всіма спільнотами Літнет/Букнет: Facebook, VK, Instagram, Однокласники, Яндекс.Дзен (реклама, великі бюджети), Telegram, Viber.

Багато зі спільнот створювала з "0". Створення контенту (тексти, графіка, відео, Stories та Reels) також цілком було на мені. Деякі спільноти за мого керівництва вийшли в лідери за чисельністю підписників, відвідуваністю та залученістю серед спільнот книжкових порталів. Мною було розроблено низку унікальних конкурсів з призами та розваг без винагороди.

На базі спільнот мною було створено дружнє та доброзичливе середовище однодумців.

Я брала участь в розробці загального стилю та tone of voice спільнот, формуванню розділу FAQ на сайті порталу.

Щомісяця проводився аналіз ринку та конкурентів, розроблялася та реалізовувалася стратегія просування. Щодня я здійснювала моніторинг коментарів та спілкувалая з багатотисячною з аудиторією.

Для підтримки бренду також були задіяні фанатські спільноти та сторінки.