Адміністрування сторінок онлайн-книгарні

З 2017 року та по 2022 рік я працювала зі всіма спільнотами Літнет/Букнет: Facebook, VK, Instagram, Однокласники, Яндекс.Дзен (реклама, великі бюджети), Telegram, Viber.

Багато зі спільнот створювала з "0". Створення контенту (тексти, графіка, відео, Stories та Reels) також цілком було на мені. Деякі спільноти за мого керівництва вийшли в лідери за чисельністю підписників, відвідуваністю та залученістю серед спільнот книжкових порталів. Мною було розроблено низку унікальних конкурсів з призами та розваг без винагороди.

На базі спільнот мною було створено дружнє та доброзичливе середовище однодумців.

Я брала участь в розробці загального стилю та tone of voice спільнот, формуванню розділу FAQ на сайті порталу.

Щомісяця проводився аналіз ринку та конкурентів, розроблялася та реалізовувалася стратегія просування. Щодня я здійснювала моніторинг коментарів та спілкувалая з багатотисячною з аудиторією.

Для підтримки бренду також були задіяні фанатські спільноти та сторінки.