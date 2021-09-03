Активация в группе ВК, "Салым Петролеум"
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2 года назад
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Проанализировала активность текущей ЦА и конкурентов. Продумала активацию для вовлечения работников компании "Салым Петролеум" в группе ВК. Отчет об этом Вы можете посмотреть в портфолио в разделе "Кейсы": http://zapati4na-marketolog-smm.tilda.ws/smm