Активация в группе ВК, "Салым Петролеум"

Проанализировала активность текущей ЦА и конкурентов. Продумала активацию для вовлечения работников компании "Салым Петролеум" в группе ВК. Отчет об этом Вы можете посмотреть в портфолио в разделе "Кейсы": http://zapati4na-marketolog-smm.tilda.ws/smm