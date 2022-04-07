АРЕНДА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ЛУЦК

ИНФОРМАЦИЯ:

В данном проекте стояла задача сдать несколько коммерческих помещений. Клиент хотел протестировать социальные сети, так как классические каналы аренды стали более дорогими.

И мы запустили в рамках тестового периода рекламу с целью «Генерация Лидов».

Которая позволила дать нам запросы на осмотр помещений и затем сдать их в аренду.

Лучше всего показали себя креативы на которых было фото объекта с адресов, площадью и картой (пример есть в данном слайде).

Продолжаем работу над реализацией следующих объектов для сдачи в аренду!