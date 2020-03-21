Аудиторный таргетинг. Сектор B2B

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Аудиторный таргетинг для БОРТ 76. Ярославль, Тверь.«БОРТ 76» оператор транзитной рекламы. Сектор B2B
Работы над проектом:
◾ сбор целевой аудитории по заданным параметрам для ретаргетинга,
◾ формирование рекламных объявлений (карусель, видео),
◾ настройка параметров рекламной кампании,
◾ регулировка ставок рекламной кампании
◾ предоставление детального отчета