Автосалон "Элекс" - Facebook

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Информация о клиенте:
Салон «Элекс» на автомобильном рынке известен уже более 10 лет. За это время накоплен огромный опыт работы, позволяющий предоставлять высокий сервис обслуживания на всех этапах работы с клиенты: от выбора желаемой модели до оформления покупки и последующего технического обслуживания.
Информация об услуге:
Раскрутка и продвижение группы в социальной сети facebook. Использование технологий автоматической накрутки без посредников.
Привлечение офферов в группу. Ссылка на услугу - http://smoservice.ru/shop/46/desc/subscribers_fanpage_facebook