Автосалон "Элекс" - Facebook

Информация о клиенте:

Салон «Элекс» на автомобильном рынке известен уже более 10 лет. За это время накоплен огромный опыт работы, позволяющий предоставлять высокий сервис обслуживания на всех этапах работы с клиенты: от выбора желаемой модели до оформления покупки и последующего технического обслуживания.

Информация об услуге:

Раскрутка и продвижение группы в социальной сети facebook. Использование технологий автоматической накрутки без посредников.

Привлечение офферов в группу. Ссылка на услугу - http://smoservice.ru/shop/46/desc/subscribers_fanpage_facebook