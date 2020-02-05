Сеть АЗС под брендом «MOTTO», которая действует в 21 областях и насчитывают 145 объектов в городах и на дорогах Украины. Задача: сотрудничество с отделом маркетинга, создания контента (Графического, фото и текстового) и наполнение страницы в Instagram, Facebook и Telegram-канал. Результат: Создано более 100 постов, проведено три фотосессии, консультации по развития соцсетей, +2000 подписчиков в Instagram и Telegram, проведены конкурсы.