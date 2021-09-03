Чат-бот для Александра Рязанцева

Создала чат-бот для психолога Александра Рязанцева, который помогает собирать информацию о ЦА и перенаправляет подогретую ЦА менеджерам для ускорения продаж и оптимизации рутины, чтобы у менеджеров было больше времени для выполнения дополнительных задач. Отчет об этом Вы можете посмотреть в портфолио в разделе "Кейсы": http://zapati4na-marketolog-smm.tilda.ws/chat-bot