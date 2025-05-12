ColibriTattoo комплексное SMM-продвижение сети тату-салонов в 8 город

Русская версия:

ColibriTattoo — комплексное SMM-продвижение сети тату-салонов в 8 городах Канады

Мы взяли на себя полное ведение 7 аккаунтов Instagram и Facebook крупнейшей тату-сети Канады. Реализовали контент-стратегии с учётом локальной специфики, создали креативы, настроили Meta Pixel, таргет на каждую локацию, ретаргетинг и работу с «серой» нишей через адаптацию визуала и подачи.

Результат: стабильный рост подписчиков до +70% в месяц, более 1000 заявок каждую неделю, охваты Reels до 500 000. Создана масштабируемая модель продвижения для франшизы с фокусом на лидогенерацию и бренд.

👉 Хотите такие же заявки и охваты? Напишите нам — мы настроим SMM, который приносит клиентов, а не просто просмотры.



Українська версія:

ColibriTattoo — комплексне SMM-просування тату-мережі у 8 містах Канади

Ми взяли на себе ведення та розвиток одразу 7 акаунтів Instagram і Facebook для найбільшої тату-мережі Канади. Реалізували локалізовану контент-стратегію, розробили креативи, налаштували Meta Pixel, рекламу на кожне місто, таргетинг на Look-alike аудиторії та ретаргетинг. Особливу увагу приділили адаптації креативів у «сірій» ніші.

Результат: стабільний приріст підписників до +70% щомісяця, понад 1000 заявок щотижня, охоплення до 500 000 переглядів на Reels. Розроблена масштабована SMM-модель для франшизи з фокусом на заявки та бренд.

👉 Хочеш такі ж результати для свого бізнесу? Напиши нам — ми створимо просування, яке працює на продажі, а не просто на лайки.



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