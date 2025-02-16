Дизайн соц.сетей и SMM для финансовой компании

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3 месяца назад
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Описание

Цель проделанной работы — создание визуального образа компании в социальных сетях.

Подберу.ру — молодой стартап  в сфере финансов. Специализируется  на предоставлении различных услуг бизнесу и физическим лицам, например, кредитование бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание, подбор дебетовых  и кредитных карт. В мае 2022 года компания получила статус резидента технопарка «Сколково».

Решение

В задачи входили подбор графики, написание текстов, продумывание стилистики, подбор тематик публикаций, а также анимация некоторых креативов под формат Reels.
Клиент хотел поэкспериментировать  со стилистикой оформления аккаунта,  поэтому в ленте последовательно идут публикации с кардинально разной картинкой.

Результат

Результатом является визуальное оформление для инстаграм и телеграмм