Дизайн соц.сетей и SMM для финансовой компании

Описание

Цель проделанной работы — создание визуального образа компании в социальных сетях.



Подберу.ру — молодой стартап в сфере финансов. Специализируется на предоставлении различных услуг бизнесу и физическим лицам, например, кредитование бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание, подбор дебетовых и кредитных карт. В мае 2022 года компания получила статус резидента технопарка «Сколково».

В задачи входили подбор графики, написание текстов, продумывание стилистики, подбор тематик публикаций, а также анимация некоторых креативов под формат Reels.

Клиент хотел поэкспериментировать со стилистикой оформления аккаунта, поэтому в ленте последовательно идут публикации с кардинально разной картинкой.

Результатом является визуальное оформление для инстаграм и телеграмм