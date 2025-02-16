Дизайн соц. сетей жилых комплексов бизнес-класса

Описание

Задачей было ведение социальных сетей жилых комплексов бизнес-класса, разработка дизайна статичных и моушн-постов.

Дизайн разрабатывался в соответствии с имеющимся брендбуком. Большей частью были посты с развлекательной тематикой, в кейсе в основном представлены примеры таких постов, с наиболее интересным дизайном. В кейсе примерно 1/5 созданных визуалов.

Ссылка на полный кейс с моушн-постами: https://www.behance.net/gallery/219354459/dizajn-soc-setej-zhilyh-kompleksov-biznes-klassa

Дизайн был разработан во время работы в агентстве SocMediaMarketing.