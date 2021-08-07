E-commerce drop shipping проект

Клиент запускал Shopify Dropshipping. Это был его первый магазин и целью было сделать рекламу с нуля. География: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания. Бюджет на рекламу в первый месяц был $3000, на второй месяц мы смаштабировались до $8000. KPI клиента был ROAS 1,7.

Я помог клиенту по настройке Facebook pixel на его Shopify store, верифицировал домен и подключил агрегированные события в Events Manager в Facebook.

Помог клиенту разобраться в его KPI, определил Break Even Point товара и возврата рекламных инвестиций.

Клиент не знал портрет своей целевой аудитории, поэтому в начале работы я запускал много тестовых компаний, в рамках созданной мной коммуникационной стратегии. За 2 месяца работы было протестировано более 50 гипотез.

Я предпочитаю в первую очередь заводить ретаргетинг, тем более на таких дорогих географиях, но так как у клиента не было данных, то вначале работа велась только на Acquisition кампаниях (холодная аудитория), а после, когда набралось достаточное количество данных - была запущена ретаргетинговая стратегия. Были созданы ручные ретаргетинговые компаниями и компаниями с продажей по каталогу.

У клиента не было дизайнеров и я предложил дополнительные услуги по созданию креативов. Креативы для холодной аудитории были видео, для ретаргетинга - фотографии и кольцевые галереи. За время работы было создано более 40 креативов.

Общие результаты видны на скине рекламного кабинета. За два месяца работы удалось добиться ROAS 2,31 и получить $27000 дохода. Клиент остался довольный нашим сотрудничеством.