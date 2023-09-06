Impulse_mobile
Социальные сети (SMM и SMO)
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Сфера: SMM
Продвижение страницы по продаже телефонной техники. В мои задачи входило:
-редактирование фотографий
-монтаж профиля
-упаковка профиля
-таргет
-создание качественного контента
-написание текста для постов
-увеличение клиентов и разогрев аудитории
-контент для рекламы
-коммуникация с клиентами
-продажи в Direct
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