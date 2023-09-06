Impulse_mobile

Сфера: SMM

Продвижение страницы по продаже телефонной техники. В мои задачи входило:

-редактирование фотографий

-монтаж профиля

-упаковка профиля

-таргет

-создание качественного контента

-написание текста для постов

-увеличение клиентов и разогрев аудитории

-контент для рекламы

-коммуникация с клиентами

-продажи в Direct

Заказчик остался доволен