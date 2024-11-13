Influence manager / менеджер пр закупке рекламы у блогеров

Имею год опыта работы в сфере закупки рекламы у блогеров в Instagram и Telegram. Работала с брендами и проектами в разных нишах: бьюти, детское образование, психология и др. Занимаюсь подбором и аналитикой блогеров, ведением переговоров, контролем за размещением и оценкой результатов. Помогу сэкономить рекламный бюджет, подобрать эффективных блогеров и площадки для ваших задач, а также организую продвижение, чтобы вы получили максимальный результат от каждого размещения. Подробнее можно ознакомиться в резюме выше.