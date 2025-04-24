Инфографика

Условия сотрудничества:

💫Дизайн главного фото - 250 рублей

💫Последующие фото этого товара - 200 рублей

💫Ресайз (под другие площадки) - 50 рублей за один слайд

💫Поиск/генерация фото - 50 рублей за одну штуку

🌶️Первые два круга правок бесплатно, далее 1 слайд с правками - 100 рублей

‼️Предоплата в начале работы 50%

В стоимость входит:

✅анализ клиентов

✅анализ ЦА (целевой аудитории)

✅обработка фото (удаление/замена фона, обрезка, цветокоррекция)

✅разработка дизайна для Вашего товара

📌СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ стандартного заказа до 8 слайдов в среднем 2 дня. Большие объёмы оговариваются индивидуально.

📞Связаться: WhatsApp +79384166050 или Telegram @ul_lya . Буду рада сотрудничеству!