Инфографика

Условия сотрудничества:
💫Дизайн главного фото - 250 рублей
💫Последующие фото этого товара - 200 рублей
💫Ресайз (под другие площадки) - 50 рублей за один слайд
💫Поиск/генерация фото - 50 рублей за одну штуку
🌶️Первые два круга правок бесплатно, далее 1 слайд с правками - 100 рублей
‼️Предоплата в начале работы 50%
В стоимость входит:
✅анализ клиентов
✅анализ ЦА (целевой аудитории)
✅обработка фото (удаление/замена фона, обрезка, цветокоррекция)
✅разработка дизайна для Вашего товара
📌СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ стандартного заказа до 8 слайдов в среднем 2 дня. Большие объёмы оговариваются индивидуально.
📞Связаться: WhatsApp +79384166050 или Telegram @ul_lya . Буду рада сотрудничеству!