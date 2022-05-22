ИНФОГРАФИКА и ДИЗАЙН аккаунтов

меня зовут Алиса , я графический и веб дизайнер
я начинающий дизайнер поэтому работаю по самым низким ценам;
могу создать продаваемый дизайн и подобрать уникальную стилистику
Оригинальность работ 100%, никаких шаблонов и плагиата
гарантирую качественную и быструю работу
Предоставляю следующие услуги:
— дизайн профиля и стилистика с визуалом в Instagram , а так же шапки на You Tube канал 100-200 грн ;
— презентация 20 грн./стр ;
— сертификат от 150 грн.
— актуальные 15 грн за дизайн уникальный ;
— визитка от 150 грн ;
—оформление комплекс соц.сетей от 300 грн ;
— разработка логотипа от 300 грн. ;
- обработка фотографии любой сложности 30 грн/шт. ;
-монтаж видео любой сложности 49 грн/шт. ;
Готовые документы в зависимости от типа предоставляю в pdf, png + psd форматах или в других желаемых форматах