ИНФОГРАФИКА и ДИЗАЙН аккаунтов

меня зовут Алиса , я графический и веб дизайнер

я начинающий дизайнер поэтому работаю по самым низким ценам;

 могу создать продаваемый дизайн и подобрать уникальную стилистику 

 Оригинальность работ 100%, никаких шаблонов и плагиата 

гарантирую качественную и быструю работу

Предоставляю следующие услуги:

— дизайн профиля и стилистика с визуалом в Instagram , а так же шапки на You Tube канал 100-200 грн ;

— презентация 20 грн./стр ;

— сертификат от 150 грн.

— актуальные 15 грн за дизайн уникальный ;

— визитка от 150 грн ;

—оформление комплекс соц.сетей от 300 грн ;

— разработка логотипа от 300 грн. ;

- обработка фотографии любой сложности 30 грн/шт. ;

-монтаж видео любой сложности 49 грн/шт. ;

Готовые документы в зависимости от типа предоставляю в pdf, png + psd форматах или в других желаемых форматах