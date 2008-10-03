Инстаграм пост - Курсы английского

Задание было - "Сделать инстаграм пост, проанализировать ЦА и понять их боли и страхи, сделать так, чтобы люди заинтересовались и купили курс (этот курс вымышлен)". Так как выбрал идею сделать курсы ИМЕННО английского языка, я начал искать всевозможные интересные референсы где хорошо поставлены элементы с интересным решением.

После того как я отыскал подходящие референсы, я начал думать - "А что ассоциируется с США?", конечно же когда речь идет об английском, большинство думает об США, я сделал даже по этому опрос где невероятно большая часть людей ответила что ассоциация у них с Нью-Йорком. Сразу придумал что надо брать именно Statue of Liberty (статуя свободы). А все остальное я брал с референсов.

На второй работе, а именно для сториса, формат немного изменился. Сталь больше свободного места которое надо заполнить чемто. Что-бы фон не казался скучным, я сделал такие же ленты как и в посте, чтобы был единый стиль. А также, добавил 2 второе и третье место по анкетированию где люди говорили что у них ассоциируется с английским. Это оказался Starbucks и сам флаг США.