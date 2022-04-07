ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН МАХРОВЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

ИНФОРМАЦИЯ:

Интернет-магазин узбекских махровых полотенец с доставкой по всей Украине. У клиента было отличное предложение три размера по выгодной цене, дополнительно менеджеры завлекали купить дополнительные наборы и тем самым увеличивали средний чек.

Для работы с проектам не было полноценного сайта и из-за этого приняли решения запускать с целью «Генерацию Лидов» - это сработало. Мы смогли получить большое количество лидов по низкой цене.

Разработали видео и фото для рекламы. И подобрали более 7 аудиторий в ходе чего оставили три аудитории и три креатива, которые больше всего дали лидов и продаж!