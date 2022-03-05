Кейс: Как с нуля запустили онлайн-курс на FrontEnd и вышли на доход в 128 000 грн.

Задача:

1. Запустить онлайн-курс с нуля и построить систему обучения. На первый тестовый курс планировалось взять 20 студентов.

2. После проведения тестовых занятий, улучшить курс и запустить его повторно, автоматизировав и систематизировав процессы так, чтобы была возможность запускать курс каждую неделю. В планах было еженедельно пополнять число студентов и продать от 50 мест на обучение.

Результат:

- Общее количество заявок: 370;

- Средняя стоимость 1 заявки: 2,19$;

- Конверсия лендинга: 8,94%;

- Длительность рекламы: 45 дней;

- Количество студентов: 20 человек;

- Потраченный бюджет: 811$;

- ROMI: 310%.