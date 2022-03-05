Кейс: Как с нуля запустили онлайн-курс на FrontEnd
Добавлена29 просмотров
3 года назад
Кейс: Как с нуля запустили онлайн-курс на FrontEnd и вышли на доход в 128 000 грн.
Задача:
1. Запустить онлайн-курс с нуля и построить систему обучения. На первый тестовый курс планировалось взять 20 студентов.
2. После проведения тестовых занятий, улучшить курс и запустить его повторно, автоматизировав и систематизировав процессы так, чтобы была возможность запускать курс каждую неделю. В планах было еженедельно пополнять число студентов и продать от 50 мест на обучение.
Результат:
- Общее количество заявок: 370;
- Средняя стоимость 1 заявки: 2,19$;
- Конверсия лендинга: 8,94%;
- Длительность рекламы: 45 дней;
- Количество студентов: 20 человек;
- Потраченный бюджет: 811$;
- ROMI: 310%.