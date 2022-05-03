Кейс продвижения магазина сумок

Задачи:

а) упаковка аккаунта

б) постоянный трафик через таргет рекламу.

1) Подготовка и оформление страницы.

В аккаунте сделали крутое оформление био, вечных сторис, и начали публиковать контент в ленту. Живой, не ворованный с интернета.

Плюсом было то что есть офлайн точка, куда люди могут прийти и в живую пощупать все сумки.

2) Запуск таргет рекламы.

С какой аудиторией работали?

На старте решили взять 3 группы: Прямые интересы по сумкам и торговым маркам, интересы по роскоши, и аудитория которая взаимодействовал с аккаунтом.

В целом 4000 переходов в инсту по 6,74 в нише сумок я считаю неплохим результатом.

Очень порадовала цена клика с первого запуска. Почти во всех аудиториях она не превышала 8р. Я так думаю что просто с нужным крео попали куда надо) А там уже сам фб начал показывать рекламу кому надо)

Всю компанию мы запускали в Июле. Первое время не было лидов, а только вопросы. Но уже сейчас пошли клиенты из аккаунта в магазин и начали покупать. Здесь сказывается сезонность товара и владелец магазина говорит об этом, что ближе к сентябрю начинается сезон продаж. Так что сейчас продолжаем качать инсту из таргета + публикуется постоянно контент и ведется работа с подписчиками)