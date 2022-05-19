Комплексный маркетинг в онлайн-школе (ЕГЭ)

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3 года назад
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Бюджет: более 1,5 млн. руб. в месяц

Прибыль: более 10 млн. руб. в месяц

Задачи:

❶ Ведение всех соцсетей школы

❷ Ведение всех источников коммуникации и трафика

❸ Настройка таргетированной рекламы

❹ Настройка контекстной рекламы

❺ Создание лендингов и модерация сайта

❻ Разработка новых продуктов

❼ Коммуникации внутри отделов школы

Команда:

- маркетолог

- SMM-менеджер

- дизайнер

- копирайтер

- таргетолог

- специалист по рассылкам

- видеомонтажер

Направления работы

SMM и контент

  • Написание постов для группы VK
  • Ведение аккаунтов преподавателей в VK
  • Ведение канала в Telegram
  • Создание материалов для YouTube
  • SE0-оптимизация канала
  • Создание сторис
  • Подготовка и написание прогревов
  • Создание графической продукции
Продвижение

  • Подготовка креативов
  • Запуск тестовых рекламных кампаний
  • Аналитика по результатам кампаний
  • Создание лид-магнитов
  • Настройка контекстной рекламы
  • Работа с инфлюенсерами
  • Проведение посевов
  • Размещение на платформах агрегаторах
Воронка продаж

  • Построение маркетинговой стратегии
  • Работа с чат-ботами
  • Тестирование и запуск автоворонок
  • Работа в мессенджерах; Телефония
  • Построение сквозной аналитики
  • Построение вебинарной воронки
  • Управление каналами рассылок и коммуникаций
  • Проведение гивов и спецпроектов
Результаты работы за 1 год

Основная группа VK:

  • Было: 716 чел.
  • Стало: 7500 чел.
Аккаунт основателя:

  • Было: 9800 чел.
  • Стало: 87.000 чел.
Подписчиков у преподавателей:

  • Было: 3400 чел.
  • Стало: 16.200 чел.
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