Комплексный маркетинг в онлайн-школе (ЕГЭ)
Добавлена18 просмотров
3 года назад
Бюджет: более 1,5 млн. руб. в месяц
Прибыль: более 10 млн. руб. в месяц
Задачи:
❶ Ведение всех соцсетей школы
❷ Ведение всех источников коммуникации и трафика
❸ Настройка таргетированной рекламы
❹ Настройка контекстной рекламы
❺ Создание лендингов и модерация сайта
❻ Разработка новых продуктов
❼ Коммуникации внутри отделов школы
Команда:
- маркетолог
- SMM-менеджер
- дизайнер
- копирайтер
- таргетолог
- специалист по рассылкам
- видеомонтажер
Направления работы
SMM и контент
- Написание постов для группы VK
- Ведение аккаунтов преподавателей в VK
- Ведение канала в Telegram
- Создание материалов для YouTube
- SE0-оптимизация канала
- Создание сторис
- Подготовка и написание прогревов
- Создание графической продукции
- Подготовка креативов
- Запуск тестовых рекламных кампаний
- Аналитика по результатам кампаний
- Создание лид-магнитов
- Настройка контекстной рекламы
- Работа с инфлюенсерами
- Проведение посевов
- Размещение на платформах агрегаторах
- Построение маркетинговой стратегии
- Работа с чат-ботами
- Тестирование и запуск автоворонок
- Работа в мессенджерах; Телефония
- Построение сквозной аналитики
- Построение вебинарной воронки
- Управление каналами рассылок и коммуникаций
- Проведение гивов и спецпроектов
Основная группа VK:
- Было: 716 чел.
- Стало: 7500 чел.
- Было: 9800 чел.
- Стало: 87.000 чел.
- Было: 3400 чел.
- Стало: 16.200 чел.