КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ СТУДИИ ТАНЦА НА ПИЛОНЕ
Реализовывали проект с нуля:
• Ребрендинг и формирование фирменного стиля
• Организация открытие через внедрение креативной концепции
• Ведение контента и реализация продаж через него
• Разработка таплинка и бота
• Разработка и внедрение собственного мерча
🟢 ПО ЦИФРАМ
1. Прирост живой целевой аудитории на 400 человек за 2 месяца
2. 84% всех продаж приходили с контента в instagram и по воронке в telegram
3. Разработали 17 единиц физического материала из брендбука
4. Общее количество просмотров ведения 65 000
5. Приведенные отметки в социальных сетях 79 шт
Очно-заочный формат сотрудничества