КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ СТУДИИ ТАНЦА НА ПИЛОНЕ

Реализовывали проект с нуля:

• Ребрендинг и формирование фирменного стиля

• Организация открытие через внедрение креативной концепции

• Ведение контента и реализация продаж через него

• Разработка таплинка и бота

• Разработка и внедрение собственного мерча

🟢 ПО ЦИФРАМ

1. Прирост живой целевой аудитории на 400 человек за 2 месяца

2. 84% всех продаж приходили с контента в instagram и по воронке в telegram

3. Разработали 17 единиц физического материала из брендбука

4. Общее количество просмотров ведения 65 000

5. Приведенные отметки в социальных сетях 79 шт

Очно-заочный формат сотрудничества