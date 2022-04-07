KOMTRANS GROUP - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ТЕХНИКИ XCMG

ИНФОРМАЦИЯ:

Клиент - самый большой дилер специализированной техники бренда XCMG. Задача была снизить стоимость лида с 45$ до 30$. Получилось реализовать еще дешевле при плавном увеличении ежедневного поступления лидов.

Для решения данной задачи было принято использовать «Генерацию Лидов». Что позволило наладить поток качественных заявок от людей, которые находятся в поиске подобной техники.

Использовали как динамические креативы, так и статические. Пробовали рекламу на общие категории техники и на конкретные позиции. Именно это сработало лучше и давало более целевые заявки!