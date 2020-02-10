Контент менеджер

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1.Обработка фотографий(цветокоррекция, изменение фона, удаление лишних предметов на фото и др)
2.Ведение социальных сетей(разработка единого образа бренда, выявление и повешение целевой аудитории, обработка отзывов клиентов, внедрение новых механизмов для развития)
▫Ниже пример ведение акаунта одежды и личный Инстаграмм.