Контент-план для комапании "MotherCare"
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2 года назад
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Создала контент-план для компании "MotherCare", которая специализируется на одежде и принадлежностях для детей. Отчет об этом и о других работах Вы можете посмотреть в портфолио в разделе "Кейсы": http://zapati4na-marketolog-smm.tilda.ws/content-plan