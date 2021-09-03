Контент-план для комапании "MotherCare"

Добавлена
2 года назад
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Создала контент-план для компании "MotherCare", которая специализируется на одежде и принадлежностях для детей. Отчет об этом и о других работах Вы можете посмотреть в портфолио в разделе "Кейсы": http://zapati4na-marketolog-smm.tilda.ws/content-plan