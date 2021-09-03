Контент-план для косметической компании "Mirra"
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2 года назад
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Составила контент-план для компании "Mirra", которая известна в 200 городах мира. Вы можете посмотреть другие работы в портфолио в разделе "Кейсы": http://zapati4na-marketolog-smm.tilda.ws/content-plan