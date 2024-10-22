Контент-стратегия ведения социальных сетей в сфере личностного роста
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Цель:
Улучшить эффективность продвижения услуг тренингового центра в социальных сетях
Задачи:
● Исследовать целевую аудиторию (ЦА).
● Изучить боли, проблемы, страхи и потребности этой ЦА.
● Предложить маркетинговые стратегии.
● Предложить конкретные способы реализации этой стратегии через консультационные услуги
● Подготовить посты для размещения в соц.сетях
Процесс работы:
● Исследование ЦА и анализ рынка для понимания потребностей и болей аудитории
● Формулирование болей и потребностей ЦА
● Преобразование болей и потребностей в конкретные программы сознания и цепляющие фразы
● Формирование стратегии, каналов и способов продвижения
● Создание текстов постов для размещения в соц.сетях
Результаты и достижения:
Увеличение числа подписчиков в соц.сетях благодаря разумной стратегии, улучшенному копирайту и оптимизации
Значительное улучшение общей эффективности маркетинговых усилий