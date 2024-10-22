Контент-стратегия ведения социальных сетей в сфере личностного роста

Добавлена
6 месяцев назад
нет просмотров
пост 2.jpg

Ссылка на данную работу https://www.lagodaai.com/Portfolio/Content-strategy

Цель:

Улучшить эффективность продвижения услуг тренингового центра в социальных сетях

Задачи:

●       Исследовать целевую аудиторию (ЦА).

●       Изучить боли, проблемы, страхи и потребности этой ЦА.

●       Предложить маркетинговые стратегии.

●       Предложить конкретные способы реализации этой стратегии через консультационные услуги

●       Подготовить посты для размещения в соц.сетях

Процесс работы:

●       Исследование ЦА и анализ рынка для понимания потребностей и болей  аудитории

●       Формулирование болей и потребностей ЦА

●       Преобразование болей и потребностей в конкретные программы сознания и цепляющие фразы

●       Формирование стратегии, каналов и способов продвижения

●       Создание текстов постов для размещения в соц.сетях

Результаты и достижения:

  • Увеличение числа подписчиков в соц.сетях благодаря разумной стратегии, улучшенному   копирайту и оптимизации

  • Значительное улучшение общей  эффективности маркетинговых усилий