Контент-стратегия ведения социальных сетей в сфере личностного роста

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Цель:

Улучшить эффективность продвижения услуг тренингового центра в социальных сетях

Задачи:

● Исследовать целевую аудиторию (ЦА).

● Изучить боли, проблемы, страхи и потребности этой ЦА.

● Предложить маркетинговые стратегии.

● Предложить конкретные способы реализации этой стратегии через консультационные услуги

● Подготовить посты для размещения в соц.сетях

Процесс работы:



● Исследование ЦА и анализ рынка для понимания потребностей и болей аудитории

● Формулирование болей и потребностей ЦА

● Преобразование болей и потребностей в конкретные программы сознания и цепляющие фразы

● Формирование стратегии, каналов и способов продвижения

● Создание текстов постов для размещения в соц.сетях



Результаты и достижения:

