Конверсия

Магазин детских товаров

Проект: магазин детских товаров, для ребенка любого возраста, детская мебель, товары для младенцев.

Цель рекламы: «Конверсия» — в цель этой рекламы можно заложить любую прямую ссылку на любую страницу сайта, где клиент может сделать действие с товаром или услугой. Простыми словами ведет клиента до конечной цели по пути воронки.

Например, оплаты товара, добавления в корзину, или заполнения обратной формы на сайте. Для этого нужно устанавливать Facebook Пиксель на ваш сайт. Наш специалист может это сделать с помощью вашего программиста, или самостоятельно если ваш сайт находиться на платформе Tilda.

Пиксель помогает отслеживать и собирать все посещения и действия людей, пришедших с рекламы в Instagram и Facebook.

Человек, который заинтересовался вашим рекламным предложением, нажимает на кнопку взаимодействия и попадает на нужную страницу, где может приобрести ваш товар или услугу.

Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 150$.

Далее рекламный бюджет составлял 1600$ в месяц.

Реклама делается по Украине.

Средняя цена за конверсии 4.5$

Настройка: использовались более 12-ти разных аудиторий и 68 интересов.

Сроки запуска рекламной компании 48 часов, за это время мы сделали 5 креативов для 5-ти компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.

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