Leader Dance - студия танцев

Задача: контакт с потенциальными клиентами и их приход на пробное занятие.

Результат:

1. Израсходовано за период рекламы 118,97 $

2 .В общем получено: - 82 контакты. - 32 сообщения и 50 контактов через лед-форму. - Охват аудитории - 33489 человек.

3. Показы рекламы - 49895.

4. На первом этапе было настроено рекламу на радиус 10 км вокруг студии и получено 13 сообщений по 1,19 $ и 25 контактов по 0,58 $. На втором этапе, вносились коррективы и радиус показа рекламы было уменьшено до 5 км. Принято сообщений 19 по 2,15 $ и 25 контактов по 1,6 $.